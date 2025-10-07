Турист-одиночка отправил родным фотографию медведя и пропал

В США турист успел сфотографировать медведя перед смертью от его лап

В штате Арканзас, США, пожилого туриста нашли в кемпинге со смертельными ранами, похожими на следы от нападения медведя. Об этом пишет People.

60-летний мужчина, имя которого не называется, пошел в поход один. Оттуда он отправил родным фотографию молодого медведя, зашедшего в его лагерь, и перестал выходить на связь. Через два дня тишины его сын обратился за помощью к шерифу.

Следователи прибыли в кемпинг, где должен был остановиться пропавший турист-одиночка, и обнаружили там только его автомобиль. Вокруг они увидели следы борьбы. На земле рядом остались полосы, будто по ней кого-то тащили в сторону леса. С помощью них следователи и вышли на обезображенные останки мужчины. Предполагается, что он стал жертвой того самого медведя, которого успел сфотографировать.

