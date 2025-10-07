Украина продолжила наносить удары по России после массированного ночного налета БПЛА

Минобороны: Силы ПВО сбили 25 беспилотников над двумя регионами и Черным морем

Утром во вторник, 7 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили наносить удары по России после ночного массированного налета дронов. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, новые попытки атак были предприняты в период с 7:00 до 8:00 по московскому времени. За этот период силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 25 летательных аппаратов.

Как сообщили в министерстве, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 летательных аппаратов над Черным морем, еще 6 — над Нижегородской областью, три — над Московским регионом.

В ночь на вторник, 7 октября, ВСУ выпустили 184 беспилотника по 14 регионам России. Под удар попали Курская, Нижегородская, Воронежская, Ростовская, Рязанская, Липецкая и Брянская области, а также другие регионы.