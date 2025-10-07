Бывший СССР
Украинские военкомы на месяц задержали непригодного к службе гражданина

ТЦК на месяц задержали непригодного к службе гражданина, пытаясь мобилизовать
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал «Политика Страны»

Украинец Василий Вертянкин рассказал, что его похитили сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и уже почти месяц удерживают. Его слова приводит «Страна.ua».

По его словам, за это время его возили в восемь разных частей, но нигде не взяли из-за проблем со здоровьем. При этом медкомиссию он не проходил, но его все равно признали годным к службе. Он рассказал, что в ТЦК ему неоднократно напрямую угрожали, но полиция и прокуратура не отреагировали на его жалобы.

Вертянкин также рассказал, что вместе с ним в ТЦК находится много больных людей, в том числе бездомных и наркоманов. Дважды на его глазах людям вызывали скорую, добавил он. «Тут античеловечные условия содержания, отношение хуже, чем к животным», — заявил Вертянкин.

Ранее в киевском ТЦК прокомментировали мобилизацию кота. «То, что в похищении кота все и сразу обвинили ТЦК, свидетельствует о тяжелом мировоззренческом недостатке нашего общества», — сказано в публикации.

