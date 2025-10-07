Мир
В Европе упала поддержка увеличения расходов на оборону

Euractiv: В Европе падает поддержка увеличения расходов на оборону
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Marko Djurica / Reuters

В Европе поддержка увеличения расходов на оборону упала на семь процентов с апреля 2024 года. Об этом сообщает портал Euractiv.

Еще в апреле прошлого года увеличение расходов поддерживали 74 процента европейцев. Сейчас этот показатель составил 67 процентов.

Согласно исследованию, самая большая поддержка роста расходов в странах Центральной и Восточной Европы. При этом в Италии увеличение военных расходов одобряют лишь 48 процентов респондентов. В Южной Европе рост оборонных расходов поддерживают 59 процентов опрошенных.

Также 52 процента респондентов выразили неуверенность в готовности Европы к длительному конфликту с третьей страной.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал задействовать ресурсы Европейского союза (ЕС) для совместной обороны государств — членов интеграционного объединения. Он подчеркнул, что создание так называемой стены дронов не должно ограничиваться защитой лишь восточной границы союза.

