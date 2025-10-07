В Госдуме предложили провести перерасчет пенсий для работающих пенсионеров

В ГД предложили провести перерасчет пенсий за 9 лет для работающих пенсионеров

Депутаты Госдумы (ГД) от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) направили в правительство законопроект о перерасчете пенсий за 9 лет (с 2016 по 2024 год) для работающих пенсионеров. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Законопроект предлагает выплатить недополученные в соответствии с законодательством суммы за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2024 года. Авторами инициативы выступили глава фракции СРЗП Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.

Как ранее сообщил депутат Ярослав Нилов, некоторые пенсионеры досрочно получат повышенную на 7,6 процента пенсию за январь уже в конце декабря 2025 года. По его словам, индексация страховых пенсий должна пройти на месяц раньше.