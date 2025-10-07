Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:35, 7 октября 2025Россия

В Госдуме высказались об ответе на атаки на ЗАЭС фразой «будет очень больно»

Картаполов: В ответ на атаки на ЗАЭС Россия ударит туда, где Киеву будет больно
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) Россия ударит так, что Киеву «будет очень больно». Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его цитирует ТАСС.

«Мы ударим туда, где это будет очень больно киевскому режиму, как мы это делаем сейчас: по центрам подготовки, по производствам, по логистике, по грузам. Потому что каждый такой удар уменьшает количество вооружения и снаряжения у врага», — сказал парламентарий.

Он добавил, что такие удары также помогут российским военным продвинуться вперед и выполнить задачи специальной военной операции. Россия при этом, как подчеркнул Картаполов, не будет ударять по атомным электростанциям, так как от этого могут пострадать мирные жители.

Ударами по Запорожской АЭС, по мнению Картаполова, ВСУ хотят спровоцировать гуманитарную катастрофу и обвинить в этом Россию.

Ранее сообщалось, что ВСУ за более чем 3 года вывели из строя уже восемь из десяти высоковольтных линий внешнего энергообеспечения Запорожской АЭС. Как отметил эксперт в области атомной энергетики Ренат Карчаа, ключевая цель этих ударов состоит в том, чтобы не допустить генерации электроэнергии на станции, а также создать крайнее психологическое напряжение в коллективе ЗАЭС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет очень больно». В России пообещали жесткий ответ на удары ВСУ по Запорожской АЭС

    Россиянам объяснили появление проблем со сном после 40 лет

    Бывший замминистра спорта российского региона признался в многомиллионных аферах

    Израиль поместили между молотом и наковальней

    Подполковник рассказал о продвижении российских войск в Харьковской области

    Марочко рассказал о начале охвата Звановки в ДНР

    Трампа обвинили в подрыве конституции США

    В небе над Киевом заметили российскую «Герань»

    Стало известно о беспокойстве администрации Трампа из-за поставок Tomahawk Украине

    Трампа уличили в намеренном отказе достичь соглашения с Венесуэлой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости