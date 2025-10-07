В ООН поддержали идею Путина по продлению ДСНВ

Дюжаррик: ООН приветствует любые усилия по контролю над ядерным оружием

Организация Объединенных Наций (ООН) приветствует любые усилия по контролю над ядерным оружием. Об этом заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в беседе с РИА Новости.

По его словам, генеральный секретарь Антониу Гутерриш очень ясно выразил свое желание видеть мир свободным от ядерного оружия. Так он отметил на вопрос агентства о российской инициативе по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Ранее спецпредставитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев оценил вероятность того, что США согласятся с предложением российского лидера по ДСНВ.