Спецпредставитель Путина оценил вероятность согласия США с предложением по ДСНВ

Мария Большакова
Фото: Nicole Neri / Reuters

Спецпредставитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев оценил вероятность того, что США согласятся с предложением российского лидера по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дмитриев прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, положительно оценившего инициативу Путина о сохранении ограничений по ДСНВ. «Как видно из сегодняшних новостей, вероятность подобного исхода довольно высока», — сообщил он.

Ранее стало известно, что Трамп оценил предложение президента России, связанное с ДСНВ. Он заявил, что для него эта инициатива представляется хорошей идеей.

22 сентября на совещании с постоянными членами Совета безопасности Путин заявил, что Москва готова добровольно соблюдать условия ДСНВ после 5 февраля 2026 года, если аналогичным образом поступит Вашингтон. Российский лидер при этом добавил, что Россия в дальнейшем проведет анализ обстановки, чтобы принять окончательное решение.

