В партии Зеленского усомнились в передаче Tomahawk Украине

Нардеп Камельчук: США будут задерживать передачу Tomahawk Украине

Власти США будут как можно сильнее задерживать передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk. В передаче снарядов Киеву усомнился депутат от партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» Юрий Камельчук, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Будут ли [ракеты] предоставлены? Думаю, до последнего будут тянуть, а возможно, пусть бы так и было, к счастью, не дадут их нам», — заявил нардеп.

Он добавил, что администрация США использует передачу ракет Tomahawk в качестве инструмента давления на Россию.

Ранее Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по передаче ракет Tomahawk Украине, не указав, каким именно оно будет. При этом он подчеркнул, что не добивается эскалации конфликта.