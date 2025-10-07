Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:00, 7 октября 2025Наука и техника

В Польше оценили темпы поставок Су-34М

Defence24: ВКС России получили десять Су-34М в 2025 году
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России могли получить более десяти истребителей-бомбардировщиков Су-34М в 2025 году. Темпы поставок самолетов оценило польское издание Defence24.

Как пишет автор, судя по имеющимся фотографиям, в ближайшую партию самолетов вошло два Су-34М. По его словам, примерно столько же бомбардировщиков было в прошлых партиях.

«Это означает, что в 2025 году российская боевая авиация получила в общей сложности уже десять бомбардировщиков Су-34М», — говорится в материале.

Издание напоминает, что в течение 2025 года ВКС России также передали несколько партий истребителей поколения 4++ Су-35С.

Материалы по теме:
ФАБ с УМПК: характеристики и боевое применение. Как они меняют ход СВО?
ФАБ с УМПК: характеристики и боевое применение.Как они меняют ход СВО?
10 января 2025
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

Ранее в октябре стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала Министерству обороны России очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

В сентябре западный журнал Military Watch Magazine назвал Су-34 важнейшим созданным Россией боевым самолетом. Эти самолеты способны применять различные средства поражения, включая авиабомбы ФАБ-3000 с модулем планирования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет очень больно». В России пообещали жесткий ответ на удары ВСУ по Запорожской АЭС

    Мужчин призвали добавить в меню один овощ для профилактики распространенного вида рака

    В России объяснили слова Трампа о поставках Tomahawk Киеву

    В партии Зеленского усомнились в передаче Tomahawk Украине

    Россияне признались в любовных связях с гидами в путешествиях

    Медведь вышел на «пробежку» в российском городе и попал на видео

    В РФС оценили работу Карпина

    Желание экс-премьера Великобритании возглавить сектор Газа оценили

    Большинство французов захотели отставки Макрона

    Мужчина поймал огромную рыбу и побил мировой рекорд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости