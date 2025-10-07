Бывший СССР
В Раде рассказали об условиях возвращения России к переговорам

Дубинский: Россия собирает земельный банк для переговоров с Украиной
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия вернется к переговорам после того, как соберет «земельный банк» в размере шести тысяч квадратных километров для обмена территорией с Украиной. Об условиях возвращения Москвы в дипломатический процесс рассказал в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«В Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях [Россией заняты] около 2200–2400 квадратных километров (на момент встречи на Аляске было 1700 квадратных километров). Остается 3600 квадратных километров для возвращения к теме обмена землями», — заявил нардеп.

Он отметил, что именно такими расчетами стоит объяснять слова иностранных дипломатов о возможности достижения прогресса в урегулировании конфликта.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан допустил, что прогресс в урегулировании конфликта на Украине может быть достигнут через несколько месяцев. По мнению министра, ситуация на Украине будет определяться обстоятельствами в районе Донецка.

