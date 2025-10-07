В Росавиации заявили о повышении безопасности полетов в России

Росавиация: Число авиапроисшествий с гражданскими самолетами в России снизилось

Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил о повышении уровня безопасности полетов в России. Его слова приводит ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что общее число авиапроисшествий с гражданскими самолетами с начала 2025 года снизилось на 38,7 процента, а количество происшествий при выполнении воздушных перевозок пассажиров, почты или груза — на 27,3 процента. Ядров отметил, что с 2010 года в России ежегодно в среднем происходит 13 авиационных происшествий.

Ранее в Росавиации заявили, что авиатранспортная система страны способна справиться с вмешательством в ее работу извне. В ведомстве добавили, что авиапредприятия имеют достаточно ресурсов, чтобы работать в подобных условиях.

