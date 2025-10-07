Россия
16:53, 7 октября 2025

В России рассказали о влиянии на Трампа по вопросу Tomahawk

Депутат Чепа: Трамп говорит о ракетах Tomahawk для Киева под влиянием Келлога
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп говорит о ракетах Tomahawk для Киева под влиянием своих помощников, а также европейских партнеров. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, чьи слова приводит «Газета.ru».

«Я думаю, что все подобные заявления Трампа делаются под давлением некоторых его помощников, таких как Кит Келлог, и под воздействием европейских партнеров по Североатлантическому альянсу», — сказал парламентарий.

По мнению депутата, передача Tomahawk фактически будет говорить о непосредственном прямом вмешательстве США в конфликт на Украине. Поэтому на процессе восстановления отношений между Вашингтоном и Москвой можно будет ставить крест.

Ранее Трамп заявил, что не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Так политик ответил на вопрос о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Киеву.

