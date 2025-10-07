В России собрались изменить модель маткапитала

Глава Минтруда Котяков заявил о планах изменить модель маткапитала в России

Министерство труда (Минтруда) намерено изменить модель материнского капитала в России. Об этих планах заявил глава ведомства Антон Котяков, его слова приводит РБК.

Развивать маткапитал в стране, отметил министр, необходимо с акцентом на стимулирование рождения вторых и последующих детей. Речь идет о формировании «значимого стимулирующего инструмента», который будет выступать фактором демографической поддержки, пояснил Котяков.

На этом фоне подход к такого рода выплатам должен быть актуализирован. Нынешнюю модель, считает глава Минтруда, нужно видоизменить. После ее трансформации в 2020 году удалось добиться замедления снижения рождения первенцев. В то же время обеспечить рост вторых рождений пока не получается, посетовал Котяков. «Нам нужна какая-то дополнительная поддержка рождений, — резюмировал он.

Меры господдержки, добавил министр, должны стать доступными для семей «вне зависимости от их финансовых обязательств перед кредитной организацией». В настоящее время именно высокая долговая нагрузка граждан удерживает их от заведения детей. По этой причине нужна полноценная модернизация модели маткапитала, заключил Котяков.

Ранее в Социальном фонде (Соцфонде) РФ рассказали, что в 2024 году чаще всего граждане использовали средства маткапитала для погашения ипотеки. Наиболее популярными направлениями стали ежемесячные выплаты — на них пришлось 600 тысяч всех заявлений, и улучшение жилищных условий (558 тысяч).