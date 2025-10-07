В России упала ставка по одному виду вкладов

«Финуслуги»: Средняя ставка по вкладу на год упала ниже 13 процентов

Средняя ставка по годовому вкладу в 20 крупнейших банках России упала, по данным на 6 октября, до 12,98 процента. Об этом «Ленте.ру» сообщил финансовый маркетплейс «Финуслуги».

Отмечается, что предыдущий раз средняя ставка по такому вкладу опускалась ниже 13 процентов в апреле 2024 года. К началу текущей недели средняя ставка по вкладу на шесть месяцев достигла 14,37 процента, а по трехмесячному вкладу — 15,23 процента.

В конце прошлой недели Банк России сообщил, что средняя максимальная ставка по вкладам в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, вновь опустилась. Если в I декаде сентября она составляла 15,59 процента, а во II — 15,56, то в III данный показатель опустился уже до 15,55 процента.

Есть мнение, что в условиях снижения привлекательности депозитов сбережения стоит направлять в облигации и вкладываться в корпоративный долг.