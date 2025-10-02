Россиянам назвали способы вложения средств после снижения ставок по вкладам

Эксперт Фасхутдинов: В 2025 году вместо вкладов стоит покупать облигации

В 2025 году вместо вкладов стоит покупать облигации и вкладываться в корпоративный долг. Способы приумножить средства после снижения ставок по вкладам назвал сооснователь холдинга/фонда Banana Capital Fund Динар Фасхутдинов (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»),

На фоне снижения привлекательности депозитов из-за смягчения Центробанком денежно-кредитной политики (ДКП), доходность вкладов стала падать — предложения выше 15–16 процентов почти исчезли, констатирует эксперт.

Вместо оформления вкладов россиянам стоит вкладываться в облигации. Так, длинные ОФЗ дают возможность зафиксировать рублевую доходность около 14 процентов годовых и заработать на возможном росте стоимости бумаг при дальнейшем снижении доходностей до 12 процентов.

Бумаги крупнейших корпоративных заемщиков позволяют получить до 14–15 процентов годовых с потенциалом роста цены. Облигации с плавающим купоном могут дать доходность на 2–3 процентных пункта выше ключевой ставки, а бумаги в долларах и евро с расчетами в рублях позволят заработать на возможном укреплении валюты к концу года.

«2025 год подтверждает, что универсальных решений нет: депозиты обеспечивают базовую защиту, но не отвечают стратегической задаче сохранения и роста капитала. Облигации фиксируют рекордные ставки, акции дают участие в росте экономики, альтернативные стратегии добавляют валютную доходность и независимость», — пояснил Фасхутдинов.

По итогам второй декады сентября средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских финансовых организациях упала до 15,56 процента годовых, говорят данные ЦБ. Динамика ставок по банковским вкладам во многом зависит от изменения ключевой ставки ЦБ. Снижение средней максимальной ставки по депозитам во второй декаде сентября последовало за решением руководства регулятора опустить ключевую на 100 базисных пунктов — с 18 до 17 процентов годовых.