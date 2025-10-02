Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:49, 2 октября 2025Экономика

Россиянам назвали способы вложения средств после снижения ставок по вкладам

Эксперт Фасхутдинов: В 2025 году вместо вкладов стоит покупать облигации
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

В 2025 году вместо вкладов стоит покупать облигации и вкладываться в корпоративный долг. Способы приумножить средства после снижения ставок по вкладам назвал сооснователь холдинга/фонда Banana Capital Fund Динар Фасхутдинов (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»),

На фоне снижения привлекательности депозитов из-за смягчения Центробанком денежно-кредитной политики (ДКП), доходность вкладов стала падать — предложения выше 15–16 процентов почти исчезли, констатирует эксперт.

Вместо оформления вкладов россиянам стоит вкладываться в облигации. Так, длинные ОФЗ дают возможность зафиксировать рублевую доходность около 14 процентов годовых и заработать на возможном росте стоимости бумаг при дальнейшем снижении доходностей до 12 процентов.

Материалы по теме:
Цена золота бьет рекорды. Нужно ли россиянам запасаться драгоценным металлом и как не прогадать?
Цена золота бьет рекорды.Нужно ли россиянам запасаться драгоценным металлом и как не прогадать?
1 октября 2025
Изменение НДС, льготная ипотека и деньги на детей. В России представили план нового бюджета. Что изменится в ближайшие годы?
Изменение НДС, льготная ипотека и деньги на детей.В России представили план нового бюджета. Что изменится в ближайшие годы?
24 сентября 2025

Бумаги крупнейших корпоративных заемщиков позволяют получить до 14–15 процентов годовых с потенциалом роста цены. Облигации с плавающим купоном могут дать доходность на 2–3 процентных пункта выше ключевой ставки, а бумаги в долларах и евро с расчетами в рублях позволят заработать на возможном укреплении валюты к концу года.

«2025 год подтверждает, что универсальных решений нет: депозиты обеспечивают базовую защиту, но не отвечают стратегической задаче сохранения и роста капитала. Облигации фиксируют рекордные ставки, акции дают участие в росте экономики, альтернативные стратегии добавляют валютную доходность и независимость», — пояснил Фасхутдинов.

По итогам второй декады сентября средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских финансовых организациях упала до 15,56 процента годовых, говорят данные ЦБ. Динамика ставок по банковским вкладам во многом зависит от изменения ключевой ставки ЦБ. Снижение средней максимальной ставки по депозитам во второй декаде сентября последовало за решением руководства регулятора опустить ключевую на 100 базисных пунктов — с 18 до 17 процентов годовых.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У россиян предложили отбирать пустующие квартиры. Кто рискует остаться без жилья?

    Раскрыт гонорар основателя «Хора Турецкого» за корпоративы

    Сообщение о передаче США Украине разведданных для ударов по России объяснили

    На Украине подтвердили обмен военнопленными с Россией

    Россиянам назвали способы вложения средств после снижения ставок по вкладам

    Во Франции резко отреагировали на слова Макрона о России

    Захарова пошутила над европейской «стеной дронов»

    В российском регионе сработала система ПВО

    Насмерть забившего молодого парня российского тренера задержали

    В российском регионе начали искать троих возможных участников перестрелки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости