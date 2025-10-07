В США уличили Зеленского в подозрительных переводах миллионов долларов в месяц

Политик Луна: Зеленский переводит по $50 млн в банк Саудовской Аравии ежемесячно

Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна в эфире подкаста блогера Дэнни Джонса на YouTube уличила президента Украины Владимира Зеленского в подозрительных переводах миллионов долларов в месяц в банк Саудовской Аравии.

«Судя по всему, Зеленский переводит 50 миллионов долларов в месяц в какой-то саудовский банк — это странно», — заявила политик от Республиканской партии.

В начале июля Луна выступила против предоставления помощи Киеву. Она раскритиковала Зеленского, призвав его заключить мирное соглашение с Россией. «Я не буду голосовать за продолжение финансирования Украины. Зеленский отменил выборы. Источники говорят, что американское оружие продается на черном рынке. Он оскорбил нашего президента [Дональда Трампа] и вице-президента [Джея Ди Вэнса]», — возмутилась конгрессвумен.

