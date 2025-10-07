Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:31, 7 октября 2025Экономика

В центре европейской столицы внезапно рухнуло здание

El País: В центре Мадрида внезапно рухнуло здание, под завалами есть люди
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Juan Medina / Reuters

В центре Мадрида внезапно обрушилось здание. О происшествии в европейской столице сообщает газета El País.

Инцидент произошел на улице Илерас рядом с домом номер четыре в районе Опера. По данным источников, рухнули как минимум шесть этажей. На территории здания в этот момент находились люди. Под завалами могут находиться как минимум четыре человека — трое мужчин и одна женщина. Уже известно о десяти пострадавших.

Уточняется, что здание долгое время было заброшенным и обрушилось во время ремонтных работ. На место происшествия прибыли спасатели и медики. Очевидцы обрушения утверждают, что незадолго до происшествия почувствовали сильную вибрацию и увидели густое облако пыли, поднявшееся над улицей.

Ранее многоэтажное здание обрушилось в Нью-Йорке. Инцидент произошел утром 1 октября в 20-этажном многоквартирном доме на улице Александр Авеню. По данным пожарных, в здании произошел взрыв газа, который обрушил мусоропровод. На кадрах с места происшествия видно, как у многоэтажки полностью отвалился один из углов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось первое фото с последствиями взрыва дрона ВСУ на российской АЭС

    Обвиненный в домогательствах к детям тренер по фигурному катанию возобновил работу

    ВТО испугалась за мировую торговлю и сделала мрачный прогноз

    Москвичам предсказали аномальную зиму

    Нескольких участниц финала «Мисс Россия — 2025» возмутил выбор победительницы

    Замглавы администрации президента оценил шутку Путина про него и «Орешник»

    Раскрыта связанная с Украиной засекреченная просьба Байдена к ЦРУ

    Балтфлот отработал оборону против десанта НАТО

    Первый чиновник-ветеран СВО в регионе России покинул должность спустя год работы

    Среди подельников миллиардера Сулейманова оказался уголовник-иностранец

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости