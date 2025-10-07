В центре европейской столицы внезапно рухнуло здание

El País: В центре Мадрида внезапно рухнуло здание, под завалами есть люди

В центре Мадрида внезапно обрушилось здание. О происшествии в европейской столице сообщает газета El País.

Инцидент произошел на улице Илерас рядом с домом номер четыре в районе Опера. По данным источников, рухнули как минимум шесть этажей. На территории здания в этот момент находились люди. Под завалами могут находиться как минимум четыре человека — трое мужчин и одна женщина. Уже известно о десяти пострадавших.

Уточняется, что здание долгое время было заброшенным и обрушилось во время ремонтных работ. На место происшествия прибыли спасатели и медики. Очевидцы обрушения утверждают, что незадолго до происшествия почувствовали сильную вибрацию и увидели густое облако пыли, поднявшееся над улицей.

Ранее многоэтажное здание обрушилось в Нью-Йорке. Инцидент произошел утром 1 октября в 20-этажном многоквартирном доме на улице Александр Авеню. По данным пожарных, в здании произошел взрыв газа, который обрушил мусоропровод. На кадрах с места происшествия видно, как у многоэтажки полностью отвалился один из углов.