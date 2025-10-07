Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:19, 7 октября 2025Интернет и СМИ

Ведущая Первого канала ответила на слухи об увольнении из-за Диброва

Караулова опровергла увольнение из «Кто хочет стать миллионером?» из-за Диброва
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Российская певица, ведущая программы «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале Юлианна Караулова опровергла слух о том, что ее планируют уволить из проекта и заменить бывшим ведущим передачи Дмитрием Дибровым. На эту тему она высказалась в беседе с продюсером Георгием Иващенко, видео вышло во «ВКонтакте».

Караулова заявила, что, насколько ей известно, Диброва вернули в «Кто хочет стать миллионером?» на время.

«Дело в том, что был тысячный выпуск шоу "Кто хочет стать миллионером?", и, учитывая происходящее в жизни Дмитрия Александровича и учитывая такую большую дату для нашей передачи, руководством Первого канала было принято решение пригласить Дмитрия Диброва провести несколько передач», — объяснила она.

Материалы по теме:
Неочевидный и невероятный. Как Сергей Капица влюбил миллионы россиян в науку и боролся за светлое будущее человечества?
Неочевидный и невероятный.Как Сергей Капица влюбил миллионы россиян в науку и боролся за светлое будущее человечества?
30 апреля 2025
«Мы издевались над советской культурой» Самое абсурдное шоу 1980-х творило революцию на экране. Почему его забыли?
«Мы издевались над советской культурой»Самое абсурдное шоу 1980-х творило революцию на экране. Почему его забыли?
24 ноября 2024

Дибров в конце сентября на фоне развода с женой Полиной стал участником выпуска «Кто хочет стать миллионером?». В связи с этим в соцсетях стали распространяться слухи о том, что ведущий, который больше 10 лет работал в этой передаче, вернется в нее и заменит Караулову на постоянной основе.

Дибров с 2008 года вел телевикторину «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале. В феврале 2022 года программа перестала выходить из-за смены сетки вещания Первого канала. После возвращения на экраны ее новой ведущей стала Караулова. Дибров, комментируя ее назначение, назвал свой уход из программы закономерным и объяснил случившееся фразой «уступил место молодым».

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали последствия поставок ракет Tomahawk Украине

    Разведенные Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вышли в свет вместе

    Назван самый массовый самолет в истории

    В России объяснили паузу в переговорах с Украиной

    Женщина с редким заболеванием перенесла более 300 операций

    В Кремле прокомментировали слова Арестовича о планах встречи Путина и Зеленского

    Медведев пошутил про ракеты Tomahawk

    Роботов-гуманоидов обрекли на провал

    В Москве резко подешевел ряд продуктов

    Николь Кидман кардинально сменила имидж после развода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости