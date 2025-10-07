Ведущая Первого канала ответила на слухи об увольнении из-за Диброва

Караулова опровергла увольнение из «Кто хочет стать миллионером?» из-за Диброва

Российская певица, ведущая программы «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале Юлианна Караулова опровергла слух о том, что ее планируют уволить из проекта и заменить бывшим ведущим передачи Дмитрием Дибровым. На эту тему она высказалась в беседе с продюсером Георгием Иващенко, видео вышло во «ВКонтакте».

Караулова заявила, что, насколько ей известно, Диброва вернули в «Кто хочет стать миллионером?» на время.

«Дело в том, что был тысячный выпуск шоу "Кто хочет стать миллионером?", и, учитывая происходящее в жизни Дмитрия Александровича и учитывая такую большую дату для нашей передачи, руководством Первого канала было принято решение пригласить Дмитрия Диброва провести несколько передач», — объяснила она.

Дибров в конце сентября на фоне развода с женой Полиной стал участником выпуска «Кто хочет стать миллионером?». В связи с этим в соцсетях стали распространяться слухи о том, что ведущий, который больше 10 лет работал в этой передаче, вернется в нее и заменит Караулову на постоянной основе.

Дибров с 2008 года вел телевикторину «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале. В феврале 2022 года программа перестала выходить из-за смены сетки вещания Первого канала. После возвращения на экраны ее новой ведущей стала Караулова. Дибров, комментируя ее назначение, назвал свой уход из программы закономерным и объяснил случившееся фразой «уступил место молодым».