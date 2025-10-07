Видео популярного российского блогера заблокировали «Смешарики»

Блогер Exile заявил, что авторы мультсериала «Смешарики» заблокировали его видео

Популярный российский блогер Exile (настоящее имя — Илья Яцкевич) рассказал, что одно из его видео заблокировали авторы мультипликационного сериала «Смешарики». Подробности он раскрыл в выпуске шоу «Вопрос ребром», доступном на YouTube.

Яцкевич объяснил, что создатели мультсериала прибегли к такой мере, так как блогер нарушил авторские права. «В одном из последних видосов у нас был двухсекундный фрагмент песни из "Смешариков". И они взяли и вручную заблокировали мне видео», — заявил Exile.

Он признался, что его удивило, что доступ к видео могут ограничить из-за двухсекундного фрагмента чужой композиции.

