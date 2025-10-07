Силовые структуры
Владельцев крупного российского оператора сотовой связи признали экстремистами

Руководство оператора связи «Ланта» из Тамбова признали экстремистами
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

По иску Генпрокуратуры суд признал экстремистами руководство крупного оператора сотовой связи в Тамбовской области «Ланта». Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Фигурантов признали членами экстремистского объединения.

Ранее стало известно, что владельцев «Ланты» Александра Зайцева и Александра Васильева обвинили в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины. Генпрокуратура подала иск о конфискации принадлежащих бизнесменам компании и парк-отеля «Берендей».

В 2024 году они приобрели автомобильную технику общей стоимостью 24 миллиона рублей для нужд «Легиона "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), а также собрали 800 тысяч рублей через аукционы, на которые закупили приборы ночного видения, носилки, дроны, устройства радиоэлектронной борьбы.

