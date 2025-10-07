Бывший СССР
Военкор рассказал о затухающем запале ВСУ

Военкор Котенок: Запал контрнаступлений ВСУ затухает
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

«Запал» Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводить контрнаступления на дружковском направлении сходит на нет. Такое мнение высказал военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Дружковское направление. "Контрнаступательный запал" у противника на направлении понемногу затухает. Нет, ВСУ не отказались от попыток контратаковать, пытаются, но безуспешно», — написал военкор.

По его словам, подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил РФ перемололи резервы противника, развивая наступление на отдельных участках фронта.

Он добавил, что российские войска продвинулись юго-восточнее от села Попов Яр, создав угрозу окружения для ВСУ во Владимировке.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что красноармейское, краматорско-дружковское и купянское направления — самые напряженные в зоне специальной военной операции.

    Все новости