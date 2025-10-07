Мир
08:17, 7 октября 2025Мир

В Европе оценили вероятность снятия фон дер Ляйен с должности

Politico: Никто в ЕС не ожидает снятия фон дер Ляйен с должности председателя ЕК
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Remo Casilli / Reuters

Никто в Европейском союзе (ЕС) не ожидает снятия Урсулы фон дер Ляйен с должности председателя Европейской комиссии (ЕК) на фоне попыток выразить ей вотум недоверия со стороны депутатов Европарламента. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Никто всерьез не ожидает ее падения — два предложения были внесены крайне левыми и крайне правыми, и даже вместе их голосов недостаточно, чтобы свергнуть ее», — говорится в материале.

В этот раз команда фон дер Ляйен даже не попросила сотрудников ЕК провести оценку вероятного исхода голосования, как это было сделано в июле.

Во время выступления на пленарном заседании Европарламента глава Еврокомиссии заранее обвинила депутатов, которые собираются проголосовать за вотум недоверия ЕК, в поддержке России. Фон дер Ляйен призвала их показать миру «сигнал единства», имея в виду сохранение ее на должности председателя Еврокомиссии.

