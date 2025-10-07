Силовые структуры
13:00, 7 октября 2025Силовые структуры

Задержаны новые подозреваемые по делу о смертельных отравлениях россиян суррогатом

В Москве задержали еще двух человек за отравления людей суррогатом в Ленобласти
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве задержали двух коммерсантов по делу о смертельных отравлениях суррогатным алкоголем в Сланцевском и Волосовском районах Ленинградской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, задержанные являются руководителями коммерческой организации, хранившей в Тосненском районе изъятый из оборота алкоголь.

Новую вспышку смертельных отравлений зафиксировали в Ленобласти в конце сентября. Выяснилось, что ее причиной стал суррогатный алкоголь. По последним данным, от него пострадали 25 человек.

Ранее суд арестовал шестерых подозреваемых в отравлении. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 («Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц») УК РФ.

