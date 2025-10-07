Замглавы администрации президента оценил шутку Путина про него и «Орешник»

Замглавы АП Орешкин позитивно оценивает шутку Путина про него и «Орешник»

Замглавы администрации президента (АП) Максим Орешкин высказался о шутке главы государства Владимира Путина про него и баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Реакцию чиновника приводит РИА Новости.

«Позитивно», — оценил он слова президента.

2 октября в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что у России появилось много современных высокотехнологичных систем оружия, в том числе «Орешник». «Не Орешкин, а "Орешник"», — уточнил он в шутку.

Ранее на ежегодной прямой линии в декабре 2024 года Путин признался, что не знает происхождение названия «Орешник». В свою очередь, зампред правительства России Денис Мантуров до этого заявлял, что наименование ракеты придумали «специально обученные люди».