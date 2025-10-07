Забота о себе
Женщина с редким заболеванием перенесла более 300 операций

Фото: sergey kolesnikov / Shutterstock / Fotodom

В Бразилии домохозяйке Джулиане Франсиэле Флорес да Силве медики диагностировали редкое заболевание — пигментную ксеродерму, из-за которого она перенесла уже более 300 операций. Ее историей заинтересовалось издание Terra.

Из-за редкого заболевания у бразильянки на солнце возникают ожоги, пигментация и другие поражения кожи. «Пятна распространились и поразили все мое тело. Каждое пятно превратилось в опухоль», — пояснила она

Врачи посоветовали да Силве избегать солнечных лучей, регулярно наблюдаться у дерматолога и хирургически удалять любые подозрительные очаги на коже. В общей сложности она перенесла уже более 300 операций. По словам женщины, в день она тратит целый флакон солнцезащитного крема, а из дома выходит в рубашке с длинными рукавами, шляпе и очках.

Ранее у жительницы Великобритании Грейс Брэнд появилась язва во рту, которая оказалась симптомом рака. В конечном итоге она лишилась половины языка.

