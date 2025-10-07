Жители российского города самостоятельно отремонтировали разбитую дорогу у дома

Жители Екатеринбурга самостоятельно отремонтировали разбитую дорогу у дома

Жильцы многоэтажки в Екатеринбурге, устав от бездействия коммунальщиков, самостоятельно починили разбитую дорогу у дома. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Екатеринбург Онлайн».

Речь идет о доме, расположенном по адресу проспект Ленина, 68А — выбоины возле него увеличились до таких размеров, что во двор отказывались заезжать таксисты. В результате жильцы самостоятельно заказали холодный асфальт, уложили его, а затем укрепили покрытие с помощью ручного катка. Затем ответственные за мелкий ямочный ремонт подсчитали расходы, объединили чеки в единую таблицу и отправили в домовые чаты, чтобы разделить затраты между соседями.

Ранее сообщалось об аналогичном случае в Комсомольске-на-Амуре — там дорогу возле дома своими руками отремонтировали две пенсионерки.