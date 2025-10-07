Зоолог дал советы по поимке залетевшей в квартиру летучей мыши

Зоолог Арутюнян: Если в квартиру залетела летучая мышь, не дайте себя покусать

Если в квартиру залетела летучая мышь, важно не поддаваться панике. Советы о том, как поймать незваную гостью, дал зоолог и телеведущий Ос Арутюнян в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

В первую очередь эксперт порекомендовал сделать импровизированный сачок, например, из наволочки, чтобы поймать животное. При этом он призвал соблюдать осторожность, чтобы встреча с летучей мышью обошлась без неприятных последствий для здоровья.

«Главное — не повредить животное и не дать себя покусать, потому что летучие мыши переносят много болезней», — объяснил Арутюнян. Зоолог добавил, что для того, чтобы они больше не залетали в квартиру, которая напоминает им привычную пещеру, стоит закрывать окна или использовать занавески.

Ранее жители столицы пожаловались на массовые атаки летучих мышей, залетающих в их дома.