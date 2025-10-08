Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:30, 8 октября 2025Культура

Anacondaz подвергли цензуре свою песню

Группа Anacondaz убрала из своей песни «Мама, я люблю» слова «кокаин» и «сатана»
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Группа Anacondaz подвергла цензуре собственную песню «Мама, я люблю». На это обратил внимание Telegram-канал портала The Flow.

Коллектив выложил в общий доступ новую версию трека. Теперь на российских стриминговых площадках из трека вырезаны упоминания запрещенных явлений (Международное движение сатанизм признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена). К примеру, в песне больше не звучат слова «сатана», «кокаин», «Люцифер».

Также коллектив опубликовал фото с футболкой, на которой изображен один из комментариев пользователей с высмеиванием цензуры: «Мама, я люблю пиу-пиу-пиу-пиу». Участники группы в шутку спросили, делать ли такой мерч.

В 2022 году стало известно, что группа Anacondaz объявила о переносе всех своих выступлений из-за «давления властей».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Найдется, чем уничтожить их». В России заговорили о применении самого страшного оружия в случае передачи ВСУ Tomahawk

    Ударные «Герани» получили умную боеголовку

    Врач назвала четыре лучших продукта для завершения каждого приема пищи

    Насильник с ножом напал на москвичку

    В российской элитной гимназии учительницы сдавили руку шестикласснице за одно действие

    Биржевые цены на бензин и дизтопливо рекордно выросли

    Во Франции отказались поддержать любой новый кабмин

    В России назвали главную проблему мирного разрешения конфликта на Украине

    Microsoft исправила старую ошибку Windows

    Норвежская лыжница-чемпионка выступила категорически против возвращения россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости