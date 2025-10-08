Anacondaz подвергли цензуре свою песню

Группа Anacondaz убрала из своей песни «Мама, я люблю» слова «кокаин» и «сатана»

Группа Anacondaz подвергла цензуре собственную песню «Мама, я люблю». На это обратил внимание Telegram-канал портала The Flow.

Коллектив выложил в общий доступ новую версию трека. Теперь на российских стриминговых площадках из трека вырезаны упоминания запрещенных явлений (Международное движение сатанизм признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена). К примеру, в песне больше не звучат слова «сатана», «кокаин», «Люцифер».

Также коллектив опубликовал фото с футболкой, на которой изображен один из комментариев пользователей с высмеиванием цензуры: «Мама, я люблю пиу-пиу-пиу-пиу». Участники группы в шутку спросили, делать ли такой мерч.

В 2022 году стало известно, что группа Anacondaz объявила о переносе всех своих выступлений из-за «давления властей».