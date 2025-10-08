Арестович развелся с женой после 10 лет брака

РИА Новости: Арестович развелся с женой Анастасией спустя почти 10 лет брака

Бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) развелся с супругой Анастасией после почти 10 лет брака. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что истцом стала супруга Арестовича Анастасия. От общего брака у супругов есть ребенок. Жена Арестовича обратилась в суд с иском, в котором назвала отношения в браке формальными. По ее мнению, «стороны имеют разные взгляды на семейную жизнь и ведение совместного хозяйства, проживают отдельно».

Примирение и сохранение брака Анастасия сочла невозможным. Арестович не возражал расторжению брака. В итоге суд расторгнул брак между супругами, зарегистрированным 15 декабря 2015 года.

Арестович занимал должность советника офиса президента Украины с 2020 года. В январе 2023 года он ушел в отставку. Этому предшествовало его заявление, что трагедию с жертвами в Днепре спровоцировала работа украинских средств противовоздушной обороны (ПВО). После ухода с должности он неоднократно критиковал руководство Украины.