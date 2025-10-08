Интернет и СМИ
Артемий Лебедев раскритиковал ставшего донором спермы Дурова

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: страница Артемия Лебедева во «ВКонтакте»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал основателя Telegram Павла Дурова за его заявление о том, что у него есть более 100 детей. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев назвал заявление Дурова не самым благородным в жизни поступком. «Даже если ты стал донором спермы, и кто-то там этим пользовался, пусть это будет факт твоей личной жизни, зачем об этом рассказывать публично?» — заявил блогер. Он добавил, что предприниматель не может считаться отцом 100 детей, если он не участвовал в их жизни и воспитании.

По словам дизайнера, в поступке Дурова «нет ничего мужского», так как он всего лишь сдал свой биологический материал. «Сперма — не самый редкий продукт на этой планете», — заключил блогер.

В июле 2024 года Дуров заявил, что у него есть более 100 детей. Он рассказал, что 15 лет назад стал донором спермы по просьбе его друга, который не мог стать отцом. Предприниматель вспомнил, что позднее его убедили сдать больше биологического материала. Основатель Telegram заявил, что в результате его донорской деятельности дети родились более чем у 100 пар в 12 странах.

