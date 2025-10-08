Путешествия
16:24, 8 октября 2025Путешествия

Российскую блогершу обокрали почти на полмиллиона рублей в отеле Танзании

У блогерши Покров украли 450 тысяч рублей в отеле Hotel Riu Jambo в Танзании
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: FAMETIME TV / YouTube

Российскую блогершу Анну Покров ограбили почти на полмиллиона рублей в престижном отеле Танзании. Об этом сообщает Telegaram-канал Mash.

Тиктокерша отправилась в тур по Африке с подругами, компания остановилась в четырехзвездочной гостинице Hotel Riu Jambo. Девушки положили 5,5 тысячи долларов (450 тысяч рублей) в сейф и уехали на экскурсию. Вернувшись в номер, они обнаружили, что их деньги украли.

Администрация отеля посоветовала постояльцам отправиться в полицию, которая не смогла помочь туристам. Покров с подругами планирует решать проблему через российское консульство.

Ранее сообщалось, что отдыхающую в Африке туристку накачали наркотиками, избили и похитили из отеля. При этом сотрудники гостиницы не стали помогать потерпевшей и ее подруге.

