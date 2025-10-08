Блогер описал отношение к россиянам в Латинской Америке фразой «камнями не кидаются»

Российский путешественник побывал в Панаме и раскрыл истинное отношение местных жителей к своим соотечественникам. Наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что когда они с девушкой говорили панамцам, откуда приехали, те реагировали спокойно. «Никто нас не ждет с иконами, но и камнями не кидаются. И на том спасибо», — такими фразами описал свой опыт россиянин.

Путешественник добавил, что в небольших городах и деревушках в этой стране Латинской Америки слово «Россия» вызывает не политические аллюзии, а «географическое замешательство».

«Тебя могут спросить: "А это рядом с Румынией?" Или: "Это в Европе, да? А в Панаму когда прилетели?"» — удивился блогер.

По словам автора, у сотрудников местных служб, кассиров и полицейских российские паспорта не вызывают никаких вопросов. Политика жителей Панамы волнует мало, гораздо больше они переживают о том, чтобы не было пробок на трассе и чтобы куры не убежали, пояснил он.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в Гондурасе и узнал, как местные жители относятся к приезжим. Россиянин пожаловался, что к туристам там часто пристают «дельцы», требующие по доллару за охрану автомобиля на парковке.