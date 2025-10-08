Интернет и СМИ
02:45, 8 октября 2025Интернет и СМИ

Более 12 американских компаний подверглись хакерским атакам

NYT: Хакеры атаковали более 12 американских компаний, ФБР начало расследование
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

После того, как хакеры атаковали более 12 крупным юридических и технологических компаний США, вашингтонское отделение ФБР начало расследование, сообщает газета The New York Times.

В частности, целью хакеров стала и юридическая компания Williams & Connolly. Она представляет интересы американских политиков. В частности, ее клиентами были бывший президент США Билл Клинтон, а также бывшая первая леди Хиллари Клинтон.

«Компания предупредила клиентов, что злоумышленники получили доступ к части электронной переписки, однако конфиденциальная информация похищена не была», — говорится в материале.

По утверждению газеты, ко всем атакам могут быть причастны хакеры из Китая.

Ранее хакеры взломали файрволы Cisco в правительстве США.

