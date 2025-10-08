Россия
18:56, 8 октября 2025Россия

Брат бойца СВО получил отказ в выплатах и узнал подробности о пропавшем 20 лет назад отце

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Брат бойца специальной военной операции (СВО) на Украине получил отказ в «гробовых» выплатах и узнал подробности о пропавшем 20 лет назад отце. В истории разбиралась прокуратура Хабаровского края, сообщается на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, мужчина с инвалидностью второй группы потерял на СВО брата. Когда он обратился за получением выплат, то получил отказ.

Оказалось, что в органах записи актов гражданского состояния до сих пор нет никаких сведений о пропавшем 20 лет назад мужчине. Отсутствие записи о смерти россиянина стало препятствием для определения круга получателей предусмотренных законом выплат.

Прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании отца военнослужащего не выжившим. Иск был удовлетворен. Брату участника СВО перечислили выплаты в размере 5 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что жительница Забайкалья захотела получить выплату и узнала правду об участвовавшем в СВО партнере. Она сделала ДНК-тест, и выяснилось, что мужчина не был биологическим отцом ее сына.

