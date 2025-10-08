Брат бойца СВО получил отказ в выплатах и узнал подробности о пропавшем 20 лет назад отце

Брат бойца специальной военной операции (СВО) на Украине получил отказ в «гробовых» выплатах и узнал подробности о пропавшем 20 лет назад отце. В истории разбиралась прокуратура Хабаровского края, сообщается на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, мужчина с инвалидностью второй группы потерял на СВО брата. Когда он обратился за получением выплат, то получил отказ.

Оказалось, что в органах записи актов гражданского состояния до сих пор нет никаких сведений о пропавшем 20 лет назад мужчине. Отсутствие записи о смерти россиянина стало препятствием для определения круга получателей предусмотренных законом выплат.

Прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании отца военнослужащего не выжившим. Иск был удовлетворен. Брату участника СВО перечислили выплаты в размере 5 миллионов рублей.

