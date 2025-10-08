Ценности
15:05, 8 октября 2025Ценности

Бренд Zarina обвинили в краже орнамента другой марки

Владелец «Крестецкой строчки» обвинил Zarina в краже орнамента его бренда
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Zarina

Владелец фабрики «Крестецкая строчка» Антон Георгиев обвинил крупный бренд Zarina в краже орнамента его марки. Пост опубликован на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бизнесмен заявил, что Zarina незаконно использовала традиционные орнаменты для создания новой коллекции. «Когда твои узоры, созданные руками мастериц "Крестецкой строчки", вдруг оказываются на одежде другого крупного бренда Zarina без спроса, без договора, без даже упоминания, внутри становится горько. Мы готовы делиться красотой, вдохновлять дизайнеров, но только на честных условиях. Культура — это не копипаст», — отметил предприниматель.

Однако представители Zarina опровергли обвинения Георгиева в плагиате. По их словам, использованные на товарах и ярлыках марки орнаменты на самом деле вдохновлены филейно-гипюрной вышивкой, которая является самостоятельным видом народного искусства.

«Название коллекции также не содержит прямого указания на обозначение "Крестецкой строчки", а художественное оформление поверхности ткани и ярлыков характерно для старинных техник вышивания, доступными для творческого заимствования и адаптации», — говорится в заявлении.

При этом авторы канала Arbiter elegantiae напомнили, что «Крестецкая строчка» официально имеет статус предприятия народно-художественного промысла, поэтому ее орнаменты и мотивы относятся к культурному достоянию, защищенному законом. «Согласно этому статусу, коммерческое использование зарегистрированных рисунков "Крестецкой строчки" является незаконным», — уточняет создатель поста.

В июле Prada также обвинили в воровстве дизайна традиционной индийской обуви.

    Все новости