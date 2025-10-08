Ценности
Ценности

Бывшая жена Павла Мамаева показала на камеру голую грудь

Бывшая жена Павла Мамаева модель Алана показала откровенное фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @alana_mamaeva

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева манекенщица Алана Мамаева показала откровенное фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя блогерша запечатлела себя в спальне. Так, она продемонстрировала на камеру подтянутую фигуру в приспущенных шортах, прикрыв рукой голую грудь. «Возвращаемся в спорт!» — подписала инфлюэнсерша снимок.

В сентябре Алана Мамаева приняла участие в корейской Неделе моды и восхитила дизайнеров худобой. Манекенщица рассказала, что по сравнению с местными моделями она абсолютно здоровый человек. По словам Мамаевой, дизайнеры пришли в восторг от ее телосложения.

