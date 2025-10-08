Бывшая жена Павла Мамаева показала на камеру голую грудь

Бывшая жена Павла Мамаева модель Алана показала откровенное фото

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева манекенщица Алана Мамаева показала откровенное фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя блогерша запечатлела себя в спальне. Так, она продемонстрировала на камеру подтянутую фигуру в приспущенных шортах, прикрыв рукой голую грудь. «Возвращаемся в спорт!» — подписала инфлюэнсерша снимок.

В сентябре Алана Мамаева приняла участие в корейской Неделе моды и восхитила дизайнеров худобой. Манекенщица рассказала, что по сравнению с местными моделями она абсолютно здоровый человек. По словам Мамаевой, дизайнеры пришли в восторг от ее телосложения.