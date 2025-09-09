Корейские дизайнеры восхитились худобой бывшей жены Павла Мамаева

Бывшая жена футболиста Мамаева Алана восхитила корейских дизайнеров худобой

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева, манекенщица Алана Мамаева приняла участие в корейской Неделе моды и восхитила дизайнеров худобой. Соответствующее интервью публикует The Voice.

38-летняя знаменитость рассказала, что удивилась фигурам корейских моделей. «По сравнению с ними я абсолютно здоровый, нормальный человек. Были очень-очень-очень худые модели, даже ближе к анорексии. В Корее просто в восторге от хрупких, худеньких девочек. У них это очень ценится, это считается модным», — объяснила она.

В то же время Мамаева отметила, что дизайнеры пришли в восторг от ее телосложения. «Дизайнеры говорили про меня: "Она выглядит как топ-модель". Я очень рада, что здесь ни у кого не возникает вопроса: "Почему ты такая худая?"» — подчеркнула собеседница издания.

