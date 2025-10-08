Россия
Человеческие останки нашли на улице в российском городе

В Петербурге человеческие останки нашли на улице Нахимова
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге на улице Нахимова нашли человеческие останки. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям российского издания, фрагменты тела в городе обнаружила бригада АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Установить пол, возраст и причину смерти сразу не удалось.

Находка была направлена в морг для исследования.

До этого сообщалось, что в Ивановской области полиция нашла останки ребенка, пропавшего 24 года назад.

Мальчик исчез в августе 2001 года. Последний раз его видели во дворе дома в городе Гаврилов Посад.

Еще раньше в Санкт-Петербурге задержали мужчину с частями тела женщины в продуктовой тележке. В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело.

Следователи назначили комплекс судебных экспертиз по делу.

