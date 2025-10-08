Человеческие останки нашли на улице в российском городе

В Санкт-Петербурге на улице Нахимова нашли человеческие останки. Об этом стало известно «Фонтанке».
По сведениям российского издания, фрагменты тела в городе обнаружила бригада АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Установить пол, возраст и причину смерти сразу не удалось.
Находка была направлена в морг для исследования.
До этого сообщалось, что в Ивановской области полиция нашла останки ребенка, пропавшего 24 года назад.
Мальчик исчез в августе 2001 года. Последний раз его видели во дворе дома в городе Гаврилов Посад.
Еще раньше в Санкт-Петербурге задержали мужчину с частями тела женщины в продуктовой тележке. В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело.
Следователи назначили комплекс судебных экспертиз по делу.