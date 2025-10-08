Мир
16:13, 8 октября 2025

ЕК решила развернуть БПЛА у границ с Россией

Кубилюс: ЕК настаивает на развертывании ударных БПЛА у границ с РФ и Белоруссией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) настаивает на развертывании ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) у границ с Россией и Белоруссией. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, сообщает ТАСС.

По словам еврокомиссара, Европейский союз должен развить возможности по противостоянию атакам дронов. Он также призвал использовать украинский опыт для реализации этих планов.

«Для стран на восточном фланге есть необходимость развертывания беспилотников для ударов по наземным целям, если противник попытается вторгнуться», - сказал он.

Кубилюс также отметил, что российские дроны «Герань-2» могут из Калининграда или Белоруссии поражать цели в Нидерландах, Бельгии, Дании, Швеции, Германии и Франции.

Ранее премьер-министр Нидерландов Дик Схоф признал, что у Евросоюза нет доказательств причастности России к инцидентам с беспилотниками на территории Европы. Он уточнил, что европейские власти обеспокоены участившимися случаями появления дронов вблизи критически важной инфраструктуры.

