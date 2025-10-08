Путешествия
18:28, 8 октября 2025Путешествия

Экс-маршал авиации не выжил на борту пассажирского самолета

Отставной военный из авиации Нигерии не выжил в самолете British Airways
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Malshakov / Shutterstock / Fotodom  

80-летний экс-маршал авиации из Нигерии не выжил во время полета на борту пассажирского самолета. Об этом сообщило издание The Sun.

По данным источника, 5 октября отставной военный возвращался домой рейсом British Airways после лечения рака в Великобритании. Через два часа после взлета мужчина почувствовал слабость.

Кончина пожилого путешественника произошла на глазах у беременной пассажирки, которой от стресса стало плохо. В итоге лайнер перенаправили на посадку в Барселону, Испания. После приземления ждущую ребенка женщину сняли с рейса.

Ранее 34-летняя пассажирка рейса авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines из Нидерландов в Лос-Анджелес, США, потеряла сознание на борту. Лайнер совершил экстренную посадку в Канаде.

