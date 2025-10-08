Европейский город накрыло предположительно ядовитое оранжевое облако

Bild: В Германии из-за аварии на заводе город накрыло оранжевое облако газа

Европейский город Ашаффенбург в Германии накрыло предположительно ядовитое оранжевое облако газа из-за аварии на близлежащем заводе. Об этом сообщает газета Bild.

Власти предполагали, что газ может быть токсичным, на месте работали специалисты в костюмах химической защиты, а местным жителям разослали предупреждения об экстремальном уровне опасности и призвали закрыть все окна в домах.

Как позже сообщила пожарная служба, металлическая деталь упала в кислотную ванну на заводе, что вызвало химическую реакцию. Пострадали четыре сотрудника предприятия.

Специалисты пытались извлечь металлическую деталь из кислотной ванны, одновременно перекачивая жидкость в другой резервуар, чтобы остановить химическую реакцию.

По итогам замеров загрязнения воздуха власти спустя несколько часов дали отбой опасности, жителям ближайших к заводу населенных пунктов ничего не угрожает.

