Европейский город накрыло предположительно ядовитое оранжевое облако

Европейский город Ашаффенбург в Германии накрыло предположительно ядовитое оранжевое облако газа из-за аварии на близлежащем заводе. Об этом сообщает газета Bild.
Власти предполагали, что газ может быть токсичным, на месте работали специалисты в костюмах химической защиты, а местным жителям разослали предупреждения об экстремальном уровне опасности и призвали закрыть все окна в домах.
Как позже сообщила пожарная служба, металлическая деталь упала в кислотную ванну на заводе, что вызвало химическую реакцию. Пострадали четыре сотрудника предприятия.
Специалисты пытались извлечь металлическую деталь из кислотной ванны, одновременно перекачивая жидкость в другой резервуар, чтобы остановить химическую реакцию.
По итогам замеров загрязнения воздуха власти спустя несколько часов дали отбой опасности, жителям ближайших к заводу населенных пунктов ничего не угрожает.
