8 октября 2025

Генпрокурор США вступила в ожесточенный спор с демократами в Сенате из-за Трампа

Виктория Кондратьева
Пэм Бонди

Пэм Бонди. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Генпрокурор США Пэм Бонди вступила в ожесточенный спор с демократами на слушаниях в Сенате после обвинений в использовании Министерства юстиции в качестве инструмента для защиты союзников президента США Дональда Трампа и преследования его противников. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

В ответ Бонди заявила, что ее предшественники в администрации Байдена первыми политизировали работу министерства. При этом она рассказала о своих усилиях за восемь месяцев пребывания в должности, направленных на то, чтобы переориентировать федеральные правоохранительные органы на борьбу с нелегальной иммиграцией и насильственными преступлениями.

«Не смейте подвергать сомнению мою добросовестность. Я соблюдаю все этические нормы. Не сомневайтесь в моей способности быть справедливой и беспристрастной в качестве генерального прокурора», — заявила генпрокурор.

В то же время, отмечает издание, Бонди неоднократно уклонялась от ответов на вопросы по актуальным проблемам, таким как решение Минюста о преследовании бывшего директора ФБР Джеймса Коми, пересмотр материалов дела осужденного за преступления на сексуальной почве финансиста Джеффри Эпштейна и ныне закрытое расследование ФБР по делу о взяточничестве, в котором фигурировал назначенный Трампом глава пограничной службы Том Хоман.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что, по данным его собственных источников, в окружении президента США Дональда Трампа растет обеспокоенность в связи с ухудшением его когнитивных способностей.

