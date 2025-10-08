Россия
Герасимов назвал основную цель ударов ВС России

Герасимов: ВС РФ в первую очередь бьют по местам производства ракет на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В первую очередь Вооруженные силы (ВС) России бьют по местам производства ракет для ВС Украины. Об этом сообщил начальник Генштаба России Валерий Герасимов, его цитирует РИА Новости.

«Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов большой дальности», — сообщил Герасимов в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Он также подчеркнул, что ВС России наносит массированные удары исключительно по военным объектам, а также объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее Путин заявил, что Киев намеренно бьет по мирным объектам России, чтобы продемонстрировать западным спонсорам хоть какие-то успехи на поле боя.

