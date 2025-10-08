Россия
Путин обвинил Украину в ударах по абсолютно мирным объектам в России

Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют мирные объекты России, пытаясь показать Западу, что у Украины есть хоть какие-то успехи на поле боя. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары вглубь российской территории по абсолютно мирным объектам», — сказал политик.

Ранее Путин сообщил, что для России на фронте складывается положительная ситуация — ВСУ отступают по всей линии боевого соприкосновения.

