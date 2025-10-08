Россия
22:19, 7 октября 2025Россия

Герасимов рассказал о разгроме ВСУ на юге Купянска

Герасимов сообщил, что российские войска громят ВСУ на юге Купянска
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России продолжают достигать успехов в ходе проведения специальной военной операции. Как следует из доклада начальника Генштаба Валерия Герасимова, опубликованного в Telegram-канале Минобороны, группировка «Запад» громит противника в южных кварталах Купянска.

«Группировка "Запад" завершает разгром противника в южных кварталах Купянска, успешно продвигается на краснолиманском направлении», — говорится в докладе. Кроме того, российские бойцы продолжают выбивать украинских военных из населенного пункта Ямполь. Большая его часть уже находится под контролем России.

Самыми активными участками фронта Герасимов назвал красноармейское и днепропетровское направления. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило туда самые боеспособные подразделения с других участков, пытаясь воспрепятствовать продвижению российских сил, однако переломить ситуацию противнику не удается.

Ранее Герасимов сообщил, что в первую очередь на Украине ВС России бьют по местам производства ракет для ВСУ.

