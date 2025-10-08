Экономика
17:55, 8 октября 2025Экономика

Индия вернулась к оплате российской нефти китайскими юанями

Reuters: Индийские нефтяные трейдеры стали требовать оплаты нефти из РФ юанями
Вячеслав Агапов

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Торгующие российской нефтью трейдеры стали требовать от индийских государственных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) оплату сырья в юанях. О том, что партнер России по БРИКС вернулся к оплате поставок в китайской валюте, со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Возврат к оплате нефти юанями произошел на фоне потепления отношений между Нью-Дели и Пекином. Крупнейшая нефтяная компания Indian Oil Corp уже рассчиталась за несколько партий нефти юанями. Как отмечают источники, оплата китайской валютой позволяет упростить расчеты и избежать лишних конвертаций, так как только юань можно напрямую обменять на рубли, необходимые для выплат российским поставщикам.

С начала конфликта на Украине Россия резко нарастила поставки нефти в Индию. Сначала компании отказались от продажи нефти в долларах в пользу рупий, однако из-за невозможности свободной конвертации индийской валюты скопились ее излишки, на которые трудно закупить многие подсанкционные товары.

Позже Россия научилась использовать зависшие в Индии после продажи нефти рупии и покупает с их помощью электронику и товары двойного назначения благодаря тайному каналу, созданному Минпромторгом. Речь идет о «закрытой платежной системе», позволяющей вести поставки через третьи страны и скрывать участие российских компаний.

