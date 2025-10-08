К опубликовавшему жуткое видео из игры российскому школьнику нагрянула полиция

Под Калининградом полиция начала проверку после публикации школьником видео

В Калининградской области полиция начала проверку после того, как школьник опубликовал на своей странице в соцсетях видео с расстрелом людей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, видео обнаружили во время мониторинга соцсетей. Личность автора установили, им оказался несовершеннолетний. Юноша восторгался происходящим на видео. В результате его навестили правоохранители, они передали молодого человека медикам. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Омской области суд приговорил 19-летнюю жительницу к шести годам колонии общего режима за избиение сына.

