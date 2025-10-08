Кандидат в премьеры Чехии Бабиш отказал Украине в финансировании

Кандидат в премьеры Чехии Бабиш: Чехия не выделит Украине ни кроны

Чехия не выделит Украине из своего бюджета ни кроны, она будет помогать Киеву через Евросоюз (ЕС). Об этом заявил лидер победившего на выборах в Чехии оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан»), кандидат в премьер-министры страны Андрей Бабиш, сообщает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что Прага готова выделить Европе 60 миллиардов крон (2,8 миллиарда долларов), которые в последствии должны быть направлены Киеву. «У нас нет денег для Чехии. Мы помогали Украине напрямую, а теперь будем помогать ей через Евросоюз», — указал он.

Ранее Бабиш на пресс-конференции отказал Украине в снарядах и членстве в Европейском союзе (ЕС). По словам политика, Прага не должна заниматься покупкой боеприпасов для Украины, хотя это была инициатива чешского президента Петра Павла, приобретение вооружений должно быть организовано по линии НАТО.

Бабиш подчеркнул, что новое правительство будет думать в первую очередь о благополучии и финансовой поддержке чешских граждан, но он открыт к диалогу с президентом Украины Владимиром Зеленским и партнерами по альянсу. Лидер ANO отметил, что на снарядной инициативе кто-то «экстремально зарабатывал», чего нельзя позволить. При этом новое правительство не будет препятствовать чешским фирмам в закупках снарядов для Киева.

Политик добавил, что Украина не готова к вступлению в Европейский союз. «Вы не готовы к ЕС. Сначала вы должны закончить войну. Конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к членству в Евросоюзе», — ответил он на вопрос украинской журналистки.