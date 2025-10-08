Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:25, 8 октября 2025Мир

Кандидат в премьеры Чехии Бабиш отказал Украине в финансировании

Кандидат в премьеры Чехии Бабиш: Чехия не выделит Украине ни кроны
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: David W Cerny / Reuters

Чехия не выделит Украине из своего бюджета ни кроны, она будет помогать Киеву через Евросоюз (ЕС). Об этом заявил лидер победившего на выборах в Чехии оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан»), кандидат в премьер-министры страны Андрей Бабиш, сообщает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что Прага готова выделить Европе 60 миллиардов крон (2,8 миллиарда долларов), которые в последствии должны быть направлены Киеву. «У нас нет денег для Чехии. Мы помогали Украине напрямую, а теперь будем помогать ей через Евросоюз», — указал он.

Ранее Бабиш на пресс-конференции отказал Украине в снарядах и членстве в Европейском союзе (ЕС). По словам политика, Прага не должна заниматься покупкой боеприпасов для Украины, хотя это была инициатива чешского президента Петра Павла, приобретение вооружений должно быть организовано по линии НАТО.

Бабиш подчеркнул, что новое правительство будет думать в первую очередь о благополучии и финансовой поддержке чешских граждан, но он открыт к диалогу с президентом Украины Владимиром Зеленским и партнерами по альянсу. Лидер ANO отметил, что на снарядной инициативе кто-то «экстремально зарабатывал», чего нельзя позволить. При этом новое правительство не будет препятствовать чешским фирмам в закупках снарядов для Киева.

Политик добавил, что Украина не готова к вступлению в Европейский союз. «Вы не готовы к ЕС. Сначала вы должны закончить войну. Конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к членству в Евросоюзе», — ответил он на вопрос украинской журналистки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россию предупредили о скорой потере еще одного газового рынка

    Сильно потолстевшая девушка приняла симптомы опухоли мозга за счастье в личной жизни

    Артемий Лебедев раскритиковал ставшего донором спермы Дурова

    Российская школьница пресекла попытки пожилого мужчины заманить ее домой

    В России разъяснили смысл расторжения соглашения с США об утилизации плутония

    Экс-маршал авиации не выжил на борту пассажирского самолета

    Кандидат в премьеры Чехии Бабиш отказал Украине в финансировании

    Российский фондовый рынок упал

    Суд обратил в доход России недвижимость бывшего депутата Госдумы Напсо

    Россиян успокоили насчет возможного прекращения работы Visa и MasterCard

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости