Компаньон бывшего главы Совета судей России подписал контракт с Минобороны

Адвокат Арутюнян: Марченко еще до ареста был на СВО с гуманитарной помощью

Компаньон бывшего главы Совета судей России, экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова Андрей Марченко подписал контракт с Минобороны для того, чтобы участвовать в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Его адвокат Гаянэ Арутюнян рассказала, что пока еще ее подзащитный находится в СИЗО. Однако, по ее словам, до своего ареста Марченко был в зоне СВО и оказывал там гуманитарную помощь. Адвокат отметила, что сейчас мужчина — военнослужащий, так как контракт не прекращен.

Марченко был заключен под стражу в день подачи иска Генпрокуратуры об изъятии имущества Момотова. Надзорное ведомство требует обратить в доход государства активы экс-судьи, речь идет о сумме более девяти миллиардов рублей.